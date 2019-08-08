Легендарный футболист бросил жену ради 23-летней наездницы [ Редактировать ]
Вице-президент "Ювентуса", Павел Недвед ушел от своей жены Иваны после 25 лет совместной жизни из-за 23-летней Люси Ановчиновой.
О новой возлюбленной бывшего футболиста поклонники узнали в Лондоне во время соревнований по конному спорту Longines Global Champions Tour. Пара наблюдала за скачками из VIP-ложи и даже не пыталась скрыть свои отношения друг с другом, просидев все время в обнимку.
Ранее сообщалось, что известный спортсмен встал перед соперником на колено и шокировал выходкой.
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