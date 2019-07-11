"Карпаты" подписали полузащитника "Лацио" [ Редактировать ]
Фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" усилились центральным полузащитником римского "Лацио" Абукаром Мохамедом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
"Зелено-белые" арендовали 20-летнего финского полузащитника на год с возможным правом выкупа.
Отметим, что Абукар подписал контракт с римским клубом в начале 2017 года. В основном, футболист выступал за юношескую команду "орлов" (U-19), в составе которой провел 23 матча, забил два гола и записал в свой актив один ассист. В прошлом сезоне новичок львовян дважды попал в заявку "Лацио" на поединки Серии А.
Тем временем не только "Карпаты" активно работают на трансферном рынке, но и гранды УПЛ. Так, полузащитник "Зари" перешел в "Динамо", а "Шахтер" нацелился на лучшего бомбардира Копа Америка.
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