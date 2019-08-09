Известная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз знаменитость опубликовала снимок, которым взбудоражила пользователей сети.

"Ребят, ну фото в туалете...это обязательная акция каждой телочки!!!", - подписала фото Никитюк.

Данная публикация вызвала море комментариев у поклонников артистки: "Очень красивый кадр! побольше бы таких интересных снимков", "Леся здесь на себя не похожа. Или освещение, или ракурс", "Нет, не фоткались ни на унитазе, ни под ним, ни возле зеркала, ни возле умывальника, ни возле урны, никак", В туалете фоткаться самый кайф,никто не видит".

Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк шокировала фото с овцами. А также известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и стекло", которая недавно показала, как ухаживает за фигурой, порадовала своих поклонников новым пикантным фото в Instagram.