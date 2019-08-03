Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и стекло", которая недавно показала, как ухаживает за фигурой, порадовала своих поклонников новым пикантным фото в Instagram. На снимке Надя позирует на яхте в соблазнительном купальнике, демонстрируя прекрасные формы.

"Яхта, август. И мы с тобою влюблены" - подписала публикацию звезда.

Фанаты оценили откровенное фото артистки и восхитились ее стройной фигурой.

"Красавица", "Богиня просто", "Ого, какая симпотная" - комментировали подписчики.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских поделилась пикантным снимком, а также поклонники Maruv разочаровались новым клипом звезды.