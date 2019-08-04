Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк регулярно радует поклонников яркими и неординарными фото. Так, на этот раз звезда шокировала новым снимком и провокационным текстовым сопровождением.

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"Все живые организмы делятся на два вида: полигамные (это те, которые спят со всеми подряд) и моногомни (которые спят только с одним партнером). И только человек застрялг где-то посередине. Может любить одного, а спать со всеми подряд" - написала Никитюк.

Поклонники Никитюк по-разному отреагировали на фото: "Найди 5 отличий", "О, вижу мой бывший сзади стоит", "Молодец, Леся, подруг себе нашла", "Как две капли воды".

Ранее мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и стекло", которая недавно показала, как ухаживает за фигурой, порадовала своих поклонников новым пикантным фото в Instagram.