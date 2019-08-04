"Найди пять отличий": Леся Никитюк шокировала фото с овцами [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк регулярно радует поклонников яркими и неординарными фото. Так, на этот раз звезда шокировала новым снимком и провокационным текстовым сопровождением.
"Все живые организмы делятся на два вида: полигамные (это те, которые спят со всеми подряд) и моногомни (которые спят только с одним партнером). И только человек застрялг где-то посередине. Может любить одного, а спать со всеми подряд" - написала Никитюк.
Поклонники Никитюк по-разному отреагировали на фото: "Найди 5 отличий", "О, вижу мой бывший сзади стоит", "Молодец, Леся, подруг себе нашла", "Как две капли воды".
Ранее мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и стекло", которая недавно показала, как ухаживает за фигурой, порадовала своих поклонников новым пикантным фото в Instagram.
по теме
Популярная супермодель поделилась нежными фото
Знаменитая во всем мире южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол удивила поклонников
"Не стыдно перед отцом?": дочь Игоря Крутого шокировала пышным бюстом (фото)
Дочь популярного композитора и продюсера Игоря Крутого регулярно радует поклонников новыми фото
Жена Игоря Крутого шокировала фигурой в купальнике (фото)
53-летняя жена Игоря Крутого Ольга шокировала подписчиков фигурой в купальнике
Бывшего мужа Ани Лорак заметили с новой девушкой (фото)
Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым они расстались в конце января этого года, поделился с подписчиками видео с вероятной возлюбленной
"Всем бы такие бока": Регина Тодоренко похвасталась фигурой в бикини
Популярная телеведущая Регина Тодоренко спустя 2 недели отправилась на отдых