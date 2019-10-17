В Украине все чаще у людей стал возникать вопрос - как оформить пенсию в 2019 году и что для этого необходимо.Так, большая часть населения Украины получает пенсии из средств Пенсионного фонда.

В этом материале мы расскажем о назначении государственных пенсий.

Виды пенсий в Украине

Пенсия по возрасту;

Пенсия по инвалидности;

Пенсия по потере кормильца.

Также украинцы могут получить пенсии на основании отдельных законодательных актов:

Пенсии за выслугу лет;

Социальные пенсии;

Льготные пенсии;

Пенсии военных;

Пенсии чернобыльцам.

Оформление пенсии в Украине в 2019 году

После того, как вы получили право на пенсию, нужно не раньше 1 месяца до периода достижения пенсионного возраста обратиться за назначением выплат.

Отметим, в случае, если человек не работает, за оформлением пенсии нужно обращаться в Пенсионный фонд. Если работает - нужно подать документы в территориальный орган Фонда.

По общим правилам, пенсия назначается с периода обращения человека, Однако, имеются также и исключения, когда назначается с более раннего срока:

Примечательно, что подавать документы о стаже, возрасте и зарплаты необходимо только в виде оригиналов.

Напомним, в Конституционном суде Украины приняли важное решение касательно пенсий. Так, была признана незаконность установления минимального порога длительности трудового стажа для выхода на пенсию по выслуге лет.