Пенсии в Украине: как оформить и какие документы нужны [ Редактировать ]
В Украине все чаще у людей стал возникать вопрос - как оформить пенсию в 2019 году и что для этого необходимо.Так, большая часть населения Украины получает пенсии из средств Пенсионного фонда.
В этом материале мы расскажем о назначении государственных пенсий.
Виды пенсий в Украине
- Пенсия по возрасту;
- Пенсия по инвалидности;
- Пенсия по потере кормильца.
Также украинцы могут получить пенсии на основании отдельных законодательных актов:
- Пенсии за выслугу лет;
- Социальные пенсии;
- Льготные пенсии;
- Пенсии военных;
- Пенсии чернобыльцам.
Оформление пенсии в Украине в 2019 году
После того, как вы получили право на пенсию, нужно не раньше 1 месяца до периода достижения пенсионного возраста обратиться за назначением выплат.
Отметим, в случае, если человек не работает, за оформлением пенсии нужно обращаться в Пенсионный фонд. Если работает - нужно подать документы в территориальный орган Фонда.
По общим правилам, пенсия назначается с периода обращения человека, Однако, имеются также и исключения, когда назначается с более раннего срока:
Примечательно, что подавать документы о стаже, возрасте и зарплаты необходимо только в виде оригиналов.
Напомним, в Конституционном суде Украины приняли важное решение касательно пенсий. Так, была признана незаконность установления минимального порога длительности трудового стажа для выхода на пенсию по выслуге лет.
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