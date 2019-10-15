В Украине резко ухудшится погода [ Редактировать ]
Во вторник, 15 октября, погода в Украине резко ухудшится. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Отмечается, что ночью и утром 15 октября, в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах будет туман, видимостью 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Также в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее мы писали о том, что ноябрь в Украине будет суровым и холодным. В последний месяц осени стоит ждать снег и заморозки.
по теме
Жуткие заморозки: синоптики ошарашили украинцев
Во вторник, 8 октября, в Украине будет холодно практически на всей территории страны
Страшный холод и снег: синоптики предостерегли украинцев
На выходных в Украине пройдут дожди, резко понизится температура и пойдет снег
Украинцев предупредили об опасности
В пятницу, 4 октября, в Украине ожидается высокий уровень опасности
Страшное похолодание и мощные ливни: синоптики шокировали украинцев
В пятницу, 4 октября, в центральных, северных областях и на юго-западе Украины пройдут мощные дожди
Непогода в Украине обесточила более 100 населенных пунктов
По состоянию на 1 октября из-за непогоды в Украине обесточены 102 населенных пунктов в 5 областях