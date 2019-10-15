Во вторник, 15 октября, погода в Украине резко ухудшится. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Отмечается, что ночью и утром 15 октября, в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах будет туман, видимостью 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Также в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы писали о том, что ноябрь в Украине будет суровым и холодным. В последний месяц осени стоит ждать снег и заморозки.