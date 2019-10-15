На среду, 16 октября, Национальный банк Украины установил курс валют. Так, гривну ослабили на 24 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2478,5759 гривны (+24,7721);

100 евро - 2728,1685 гривны (+18,433).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 12 копеек до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке до 24,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,26 гривен за евро.

Ранее мы писали о том, что курс биткоина резко упал.