Курс валют на 16 октября: гривну ослабили [ Редактировать ]
На среду, 16 октября, Национальный банк Украины установил курс валют. Так, гривну ослабили на 24 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2478,5759 гривны (+24,7721);
- 100 евро - 2728,1685 гривны (+18,433).
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 12 копеек до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке до 24,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,26 гривен за евро.
Ранее мы писали о том, что курс биткоина резко упал.
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