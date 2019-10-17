18 октября православная церковь отмечает память мученицы Харитины Амисийской, погибшей около 304 года в Понте во время гонений при правлении императора Диоклетиана. Молодая христианка была не только красива лицом, но и обладала прекрасными нравственными качествами: смирением, кротостью, молчаливостью, послушанием, целомудрием и разумом. Ее воспитатель и господин, Клавдий, построил для нее дом, где она жила в уединении, постоянно молясь и изучая Священное Писание. Вскоре ее стали посещать верующие, которых она наставляла ко спасению. Неверующим людям она проповедовала Христа и приводила их к истинной вере.

Традиции 18 октября

Об этом дне наши предки говорили: "Харитина – вечная ткачиха", "Харитины – первые холстины". С этой даты женщины садились за ткацкие станы, чтобы на Харитину выткать первый холст. В народе святая, память которой вспоминается в этот день, считалась покровительницей прях и ткачих. Нить, вытканную 18 октября, называли "животворной". Ее нужно повязать на левое запястье, чтобы защититься от порчи и сглаза. Еще в этот день катали шерсть на валенки.

Наши пращуры верили, что девочка, появившаяся на свет в этот день, вырастит искусной ткачихой.

Что можно и нельзя делать 18 октября

Завершите все свои незаконченные дела, если это возможно.

Отдайте людям или банкам долги, даже небольшие.

Сегодня нужно освобождаться от морального и материального ненужного груза.

Составьте план на будущее и помечтайте, поддайтесь фантазиям и выберите себе цель на ближайшее время.

Если отправляетесь на важную встречу, нельзя надевать ничего нового из одежды и аксессуаров.

Проветренные, но старые, вещи принесут сегодня удачу, в них вы чувствуете себя более уверено и комфортно.

Если отношения в вашей паре стали, как Американские горки, то взлеты, то падения, вам обоим нужно купить серебряные кольца и надеть их друг другу на средний палец на левой руке.

Если у вас есть знакомый знахарь, то сегодня они снимают порчу и сглаз.

Приметы на 18 октября

Если выпал снег, но деревья еще не полностью листву сбросили, то он скоро растает.

Если галки и вороны в небе кружат, а облака против ветра плывут, то выпадет снег.

В лесу слышны треск и щелканье деревьев – погода будет хорошей.

Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным.

Безветренная погода сулит похолодание.

Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.

Дым от костра по земле стелется – будет дождь.

Домашняя скотина беспокойно себя ведет – грядет ненастье.

Перелетные птицы дружно на юг улетают – зима будет суровой.

Чайки в ясную погоду громко кричат и летают стаями – к дождю.

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