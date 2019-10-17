Приметы на 18 октября: что нельзя делать [ Редактировать ]
18 октября православная церковь отмечает память мученицы Харитины Амисийской, погибшей около 304 года в Понте во время гонений при правлении императора Диоклетиана. Молодая христианка была не только красива лицом, но и обладала прекрасными нравственными качествами: смирением, кротостью, молчаливостью, послушанием, целомудрием и разумом. Ее воспитатель и господин, Клавдий, построил для нее дом, где она жила в уединении, постоянно молясь и изучая Священное Писание. Вскоре ее стали посещать верующие, которых она наставляла ко спасению. Неверующим людям она проповедовала Христа и приводила их к истинной вере.
Традиции 18 октября
Об этом дне наши предки говорили: "Харитина – вечная ткачиха", "Харитины – первые холстины". С этой даты женщины садились за ткацкие станы, чтобы на Харитину выткать первый холст. В народе святая, память которой вспоминается в этот день, считалась покровительницей прях и ткачих. Нить, вытканную 18 октября, называли "животворной". Ее нужно повязать на левое запястье, чтобы защититься от порчи и сглаза. Еще в этот день катали шерсть на валенки.
Наши пращуры верили, что девочка, появившаяся на свет в этот день, вырастит искусной ткачихой.
Что можно и нельзя делать 18 октября
- Завершите все свои незаконченные дела, если это возможно.
- Отдайте людям или банкам долги, даже небольшие.
- Сегодня нужно освобождаться от морального и материального ненужного груза.
- Составьте план на будущее и помечтайте, поддайтесь фантазиям и выберите себе цель на ближайшее время.
- Если отправляетесь на важную встречу, нельзя надевать ничего нового из одежды и аксессуаров.
- Проветренные, но старые, вещи принесут сегодня удачу, в них вы чувствуете себя более уверено и комфортно.
- Если отношения в вашей паре стали, как Американские горки, то взлеты, то падения, вам обоим нужно купить серебряные кольца и надеть их друг другу на средний палец на левой руке.
- Если у вас есть знакомый знахарь, то сегодня они снимают порчу и сглаз.
Приметы на 18 октября
- Если выпал снег, но деревья еще не полностью листву сбросили, то он скоро растает.
- Если галки и вороны в небе кружат, а облака против ветра плывут, то выпадет снег.
- В лесу слышны треск и щелканье деревьев – погода будет хорошей.
- Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным.
- Безветренная погода сулит похолодание.
- Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.
- Дым от костра по земле стелется – будет дождь.
- Домашняя скотина беспокойно себя ведет – грядет ненастье.
- Перелетные птицы дружно на юг улетают – зима будет суровой.
- Чайки в ясную погоду громко кричат и летают стаями – к дождю.
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