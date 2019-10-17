Соглашение о Brexit: в ЕС приняли судьбоносное решение [ Редактировать ]
Европейский Совет принял важное для Великобритании решение. Об этом сообщается в выводах саммита ЕС.
"Европейский Совет одобряет Соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии", - говорится в выводах.
Что такое Brexit?
Это соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза.
Раньше сообщалось о том, что премьер Великобритании готовится к противостоянию с парламентом. А также Бориса Джонсона обвинили в домогательствах.
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