В Великобритании женщина выглянула из окна поезда и погибла, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что женщина возвращалась домой после похода по магазинам. По дороге в поезде, она высунулась в окно и ударилась о ветку дерева. В результате она получила смертельную травму. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

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