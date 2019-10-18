Женщина выглянула из окна поезда и погибла [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В Великобритании женщина выглянула из окна поезда и погибла, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что женщина возвращалась домой после похода по магазинам. По дороге в поезде, она высунулась в окно и ударилась о ветку дерева. В результате она получила смертельную травму. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Ранее мы писали о том, что турист трагически погиб во время фотосессии.
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