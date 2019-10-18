В опозиції заявили про політичний тиск на відповідні телеканали

І знову до Верховної Ради. Встигли народні обранці цього тижня приділити увагу і телевізійній тематиці. Створили навіть спеціальну слідчу комісію. Планують розібратися у питаннях телевізійної власності. Принаймні саме так кажуть. Детальніше - у нашій довідці.

Голосування відбулось у четвер. "За" 278 депутатів, більшість із фракції "Слуги народу". Офіційний мотив - вивчити обставини зміни власника у трьох українських телеканалів - "112", "Ньюсван" та "Зік". Очолила Комісію депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, колишня журналістка 1+1. ТСК має надати звіт не пізніше, ніж через шість місяців.

Проте, в опозиції вже кажуть, що справжній мотив цього рішення - політичний тиск на відповідні телеканали.

"У влади сьогодні достатньо повноважень для здійснення слідчих дій. Зокрема служба безпеки України вже розслідує обставини придбання телеканалу "112 Україна". Для чого ж тоді ця ТСК. У нас відповідь очевидна. Під виглядом начебто розслідування дотримання вимог законодавства під час зміни власників телеканалів, намагаються свторити орган, який обслуговуватиме політичні інтереси команди президента", - говорить Юрій Загородній, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

А ось так прокоментував ситуацію навколо створеної ТСК і телеканалів голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"

"Совершенно понятно, что это атака целенаправленна. Но не понятно почему идет атака на телеканалы, которые фактически единственные у нас в стране проповедуют мир. И канала 112, и Newsone и Zik выступают за прекращение боевых действий и за мирное урегулирование на Донбассе. Власть демонстрирует свое участие в этом вопросе. Это ведь только угрозы, это репрессии, которые формируются с начала решением Нацсовета, плотом заявлением политиков, потом путем создания следственной комиссии. Это звенья одной цепи", - заявив Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".