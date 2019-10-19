Рябошапка назначил заместителя: кто им стал [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал указ, в котором назначил своего нового заместителя. Им стал Гюндуз Мамедов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Известно, что Мамедов с августа 2016 года возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.
В прокуратуре добавили, что Мамедов с 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района города Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области.
С декабря 2013 года по июль 2014 Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июля 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.
Ранее сообщалось, что Рябошапка принял важное кадровое решение, а также он заявил о запуске реформы прокуратуры.
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