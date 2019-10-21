За кілька тижнів другого листопада відзначатимуть схоже свято День мертвих

Живі мерці на вулицях Мехіко. У місті відбувся щорічний парад зомбі. Участь у ньому беруть цілими родинами - вдягають костюми й накладають страхітливий грим. Хода зомбі в Мехіко одна з наймасштабніших у світі. На неї традиційно збираються кілька тисяч людей. Адже мексиканці шанувальники костюмованих дійств.

За кілька тижнів другого листопада відзначатимуть схоже свято День мертвих. Із цієї нагоди теж вбиратимуться в костюми нечисті та мерців.

"У нашій країні останнім часом чимало жорстокості та насилля. А такі заходи допомагають відволіктися, забути про негаразди й весело провести час", - говорить Педро Лопес, учасник параду зомбі.

"Це незабутні враження для всієї родини. А надто для дітей - вони просто в захваті", - говорить Еріка Ернандес, учасниця параду зомбі.