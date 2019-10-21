Аэропорт "Борисполь" снова заработал [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, аэропорт "Борисполь" после проверки специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на качества воздуха возобновил работу, сообщает пресс-служба аэропорта.
По результатам выводов специалистов ГСЧС в аэропорту "Борисполь", качество воздуха соответствует допустимым нормам.
"Деятельность аэропорта восстановлено. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что украинцев призвали воздержаться от поездок в Барселону. А также, что в Кении разбился пассажирский самолет.
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