Легкий літак розбився в Бразилії. Троє людей загинули, ще стільки ж постраждали. Троща сталася в місті Белу-Орізонті.

Борт стартував з місцевого аеропорту, утім невдовзі після злету впав на паркувальному майданчику в житловому районі й загорівся.

Чоловік, який перебував у своєму автомобілі, випадковий перехожий та пілот загинули на місці. Причини катастрофи - невідомі.