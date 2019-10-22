У Бразилії розбився літак с пасажирами [ Редактировать ]
Легкий літак розбився в Бразилії. Троє людей загинули, ще стільки ж постраждали. Троща сталася в місті Белу-Орізонті.
Борт стартував з місцевого аеропорту, утім невдовзі після злету впав на паркувальному майданчику в житловому районі й загорівся.
Чоловік, який перебував у своєму автомобілі, випадковий перехожий та пілот загинули на місці. Причини катастрофи - невідомі.
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