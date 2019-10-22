Археологи знайшли найдавнішу у світі природну перлину [ Редактировать ]
Найдавнішу у світі природну перлину виявили під час розкопок поблизу Абу-Дабі. Знахідці близько восьми тисяч років. Вона має округлу форму та рожевий колір.
Відкриття свідчить, що вже в ті часи перли використовували задля торгівлі або обміну. Прикраса стане частиною експозиції "10 тисяч років розкошів" в Музеї "Лувр Абу-дабі" вже в кінці місяця.
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