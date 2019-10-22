На лікування сина батьки вже витратили майже 200 тисяч євро

Нашої допомоги потребує півторарічний Яків з Львівщини. У хлопчика рідкісне ускладнення після пересадження печінки. Зараз за життя хлопчика борються бельгійські медики. На лікування сина батьки вже витратили майже 200 тисяч євро. Далі платити нічим. Тож благають про допомогу всіх небайдужих.

На цих фотографіях Якову майже рік. Проте він уже пережив непросту операцію на серці. А згодом - і трансплантацію печінки. Життя немовляти рятували бельгійські медики. Операцію провели успішно.

"Він набирав вагу по чуть-чуть. Скріплявся. Син дуже добре себе почував, а от потім почалися проблеми з кров'ю, почав весь час падати гемоглобін, тромбоцити", - говорить Юрій Юхимів, батько Якова.

З України Якова терміново доправили до клініки в Бельгію. У хлопчика діагностували рідкісне ускладнення, пов'язане з дією препаратів, які призначають після пересадження печінки.

"Зараз у нього є гематолігічні проблеми, проблеми з дихальною системою це дуже складний механізм реакції організму двічі оперованої дитини, плюс дитини з трансплантованою печінкою на імуносупросивний препарат", - говорить Галина Курило, завідувачка відділення вроджених вад розвитку і хірургії новонароджених Львівської дитячої клінічної лікарні.

Минулого тижня в Якова сталися крововилив у легені та зупинка серця.

"Зараз наш Ясечок знаходиться в реанімації з анемією крові після легеневого крововиливу який спровокувала двостороння пневмонія стан його важкий але дякуючи Богу стабільний".

За одну добу перебування хлопчика в реанімації родина має платити півтори тисячі євро. Таких грошей у батьків Якова немає. Тож медики лікують у борг.

"Матеріальне становище дуже складне і потребує довгої реабілітації сина, тому прошу всіх небайдужих допомогти нам, тому що дуже хочемо бути разом, здоровенькі", - говорить Юрій Юхимів, батько Якова.

Коли саме хлопчик з мамою повернуться додому, наразі невідомо. Хоч лікування доволі складне й тривале, медики вже зауважують позитивну динаміку одужання. Кажуть, шанси на повноцінне життя в дитини є.

Реквізити для допомоги хлопчику:

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Юрій Юхимів, батько