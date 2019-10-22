Король Таїланду позбавив коханку всіх звань [ Редактировать ]
Король Таїланду позбавив свою 34-річну коханку титулу королівського консорта і всіх звань. В офіційній заяві пояснив: жінка поводилася надто зухвало -отіла стати повноцінною королевою.
У статусі фаворитки колишня бодігарт Його величності Сінінат пробула з липня. Вона була першою жінкою, якій надали титул консорта за майже століття. За два місяці до того, у травні, - монарх одружився з начальницею служби своєї охорони Сутхідою, вона й отримала офіційний статус королеви. Вона стала четвертою дружиною 67-річного Рами Десятого.
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