Под Харьковом трагически погиб ребенок [ Редактировать ]
Под Харьковом в селе Басово произошло ЧП, в озере утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.
Известно, что 5-летний мальчик играл во дворе. Его мать была дома с новорожденным ребенком. Женщина обнаружила, что старший сын пропал и сообщила мужу. Он вместе со своим братом отправился на поиски ребенка.
Возле дома в пруду мужчины нашли тело ребенка без признаков жизни. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева из озера спасатели достали труп мужчины.
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