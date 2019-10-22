Под Харьковом в селе Басово произошло ЧП, в озере утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

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Известно, что 5-летний мальчик играл во дворе. Его мать была дома с новорожденным ребенком. Женщина обнаружила, что старший сын пропал и сообщила мужу. Он вместе со своим братом отправился на поиски ребенка.

Возле дома в пруду мужчины нашли тело ребенка без признаков жизни. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева из озера спасатели достали труп мужчины.