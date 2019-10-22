Во Львове "заминировали" вокзал и облгосадминистрацию [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, во Львове специалисты проверяют информацию о минировании главного железнодорожного вокзала и областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Как сообщается, информация о минировании объектов поступила на адрес электронной почты полиции.
"На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. После проведения эвакуации будут обследованы помещения и прилегающие территории. Правоохранители принимают меры для установления лица, предоставившего сообщения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" аэропорт, а также в Одессе угрожали взорвать мост.
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