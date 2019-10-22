Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 23 октября.

И вот, тройка везунчиков этого дня:​

1. Стрелец

Представители этого знака зодиака любят хорошо провести время. В этот день вы будете счастливы

2. Весы

Рожденные под этим знаком зодиака будут счастливы. Звезды сулят вам везение и успех в любом деле.

3. Телец

Рожденные под этим знаком зодиака будут любимцами публики. Удача сопутствует вам в этот день.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октября.