Страви за старовинними рецептами: на Буковині провели міжнародний кулінарний фестиваль [ Редактировать ]
Трипільська, молекулярна і навіть кухня майбутнього. На Буковині - найвправніші кухарі зібралися на міжнародний кулінарний фестиваль. Чернівчан частували стравами, приготованими за столітніми рецептами. Що смакує найкраще - визначала Ольга Паламарюк.
Домашній суп із корінням пастернаку, запеченими баранячими стегнами та грибами.
"Много лука. Все, естественно, без картошки. Белые грибы. Вот, в последнюю секунду, наполняем маленькими пельменями. Дай, покажу. От котлов все отходим".
Галина Лосєва - ресторатор і кулінар. На Буковину привезла страви авторської трипільської кухні. Тут і так зване "м'ясо Чингісхана", приготовлене на камінні. І індичка, запечена в тісті, і навіть мамалига - за старовинним рецептом.
"Мы гоняемся за устрицами и другими диковинами. А то, что лежит у нас под ногами - мы не видим. Мы сейчас возрождаем наши продукты. Например, улов местных рыб", - розповідає Галина Лосєва, рестораторка, шеф-кухар.
Рестораторка не лише готує, а й оцінює. У програмі міжнародного кулінарного фестивалю змагання відразу в кількох номінаціях.
"Здесь должно быть, как минимум, два соуса в основном блюде. Обязательно два вида гарнира: они должны сочетаться - как по цветовой гамме, так и по вкусовой. Не просто кусочек мяса", - зазначила Любов Чуницька, суддя Міжнародної сертифікації.
Майбутній кухар Артем - претендент на перемогу в номінації "Найкраща страва з м'яса". За 45 хвилин хлопець приготував стейк з телятини.
"Основное - это телячья вырезка. Секрет мой - в панировке из кондитерского моха и молотых фисташек", - зізнається Артем Сухенко, учасник змагань.
Поки одні учасники чаклують на кухні, інші - готують на вулиці. Андрій приїхав з Білорусі. Готуватиме кілька страв молекулярної кухні.
"Мы приехали с кухней нового мира, которой хотим удивить не только Украину, но и весь мир", - говорить Андрій Маєвський, учасник змагань з Білорусі.
У змаганнях візьмуть участь півтисячі учасників. Це і початківці, і професійні шеф-кухарі, і ресторатори.
Триватиме фестиваль два дні. Завтра на черзі - автентичні, вегетаріанські страви та десерти.
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