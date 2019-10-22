Пользователи сети в возмущении: как Зайцева отбывает тюремное наказание (фото) [ Редактировать ]
Елена Зайцева/ Фото: Униан
Елена Зайцева, которая на 10 лет была осуждена за смертельное ДТП в Харькове, сейчас находится в колонии с облегченными условиями содержания. Фото с места заключения публикует "Киев Оперативный".
Пользователи сети негодуют по поводу условий в которых проживает Зайцева.
Тем временем, с главного вещественного доказательства в деле Зайцевой сняли арест.
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