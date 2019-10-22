Кровавое ДТП с Зайцевой: арест с главного вещественного доказательства сняли [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, Киевский районный суд удовлетворил прошение Василия Зайцева по поводу снятия ареста с автомобиля Lexus. На этом автомобиле Елена Зайцева была в момент резонансного ДТП в Харькове. Об этом сообщает издание KHARKIV Today.
Марцонь выступал против удовлетворения ходатайства. Он рассказал, что основания для этого были. По его мнению, они специально проигнорировали требования закона, чтобы не поднимать резонанс.
В отношении следствия открыто новое уголовное производство в ГБР. И этот автомобиль может быть дополнительным доказательством.
Адвокат считает, что следователи ГБР все-таки могут наложить на автомобиль повторный арест. Он также подчеркнул что средства от продажи разбитого люксового автомобиля могут пойти на выплату компенсации пострадавшим, которые в данное время не получили ничего.
После чего Дронов выдвинул новые требования, а Зайцева выступила с заявлением.
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