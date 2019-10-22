Змагання старовинних рецептів: на Буковині провели міжнародний кулінарний фестиваль [ Редактировать ]
Суп із корінням пастернаку, борщ із копченої качки і молекулярна кухня. На Буковині розпочався міжнародний кулінарний фестиваль. Протягом трьох днів найкращі шеф-кухарі змагатимуться в десятках номінацій.
Як смакує - спробувала Ольга Паламарюк
Домашній суп із корінням пастернаку, запеченими баранячими ногами й грибами і це ще не все, що можна спробувати на міжнародному кулінарному фестивалі у Чернівцях.
"Много лука. Все, естественно, без картошки. Белые грибы. Вот, в последнюю секунду наполняем маленькими пельменями. Дай, покажу. От котлов все отходим".
Галина Лосєва - ресторатор і кулінар. На Буковину привезла страви авторської трипільської кухні. Тут і так зване "м'ясо Чингісхана", приготовлене на камінні. І індичка, запечена в тісті, і навіть мамалига - за старовинним рецептом. Господиня переконує: українська кухня - не лише смачна, а й надзвичайно різноманітна.
"Мы гоняемся за устрицами и другими диковинами. А то, что лежит у нас под ногами - мы не видим. Мы сейчас возрождаем наши продукты. Например, улов местных рыб", - розповідає Галина Лосєва, рестораторка, шеф-кухар.
Сьогодні рестораторка не лише готує, а й судить. Разом з іще сімнадцятьма членами журі. У програмі міжнародного кулінарного фестивалю змагання одразу в кількох номінаціях.
"Здесь должно быть, как минимум, два соуса в основном блюде. Обязательно два вида гарнира: они должны сочетаться - как по цветовой гамме, так и по вкусовой. Не просто кусочек мяса", - зазначила Любов Чуницька, суддя Міжнародної сертифікації.
Майбутній кухар Артем - претендент на перемогу в номінації "Найкраща страва з м'яса". За 45 хвилин хлопець приготував стейк з телятини.
"Основное - это телячья вырезка. Секрет мой - в панировке из кондитерского моха и молотых фисташек", - зізнається Артем Сухенко, учасник змагань.
Поки одні чаклують на кухні, інші - готують на вулиці. Ось ця команда - з Житомирщини. Суддів дивуватимуть борщем із домашньої качки.
"Це наш власний рецепт - в ньому є дуже велике таїнство. Можу тільки сказати, що він готується цей борщ на копченій качці з використанням виключно нашої Поліської сировини. Ми не використовуємо традиційних спецій. Аромат і солодкий присмак - завдяки кизилу", - ділиться секретами Григорій Губарєв, директор Житомирського торговельно-економічного коледжу.
За вправними кухарами спостерігає Андрій. Хлопець приїхав із Білорусі. Готуватиме кілька страв молекулярної кухні.
"Мы приехали с кухней нового мира, которой хотим удивить не только Украину, но и весь мир. Потому что, в наше время кулинария развивается очень стремительно и быстро", - розповідає Андрій Маєвський, учасник змагань з Білорусі.
Загалом, у змаганнях візьмуть участь півтисячі учасників. Це і початківці, і професійні шеф-повари, і навіть імениті ресторатори.
"Звичайно, це досвід. Це колосальний досвід. Мені здається, що саме з таких конкурсів і починається кар'єра. Кожен учасник залишиться задоволеним", - зазначила Ганна Якубець, співорганізаторка змагань.
Триватимуть змагання ще два дні. Вже завтра кухарі готуватимуть автентичні та вегетаріанські страви, а також десерти.
по теме
Страви за старовинними рецептами: на Буковині провели міжнародний кулінарний фестиваль
Найвправніші кухарі з усього світу зібралися на міжнародний кулінарний фестиваль - частували стравами, приготованими за столітніми рецептами
Пісні, танці і рекорди: Чернівці відзначають День міста
Святкові заходи триватимуть у місті й завтра - завершать День міста грандіозним концертом
800 олівців та 12 днів роботи: до Книги рекордів Гіннеса потрапив найбільший у світі мурал
Художники з Латинської Америки розмалювали за допомогою лише олівців 160 квадратних метрів прикордонної стіни
Пивовари та винороби Закарпаття створили новий напій
Якщо напій вдасться, то скуштувати витримане пиво можна буде вже зовсім скоро
Приметы и суеверия: почему нельзя рукой сметать крошки со стола
Крошки, остающиеся после приема пищи - обыденное, вполне естественное явление