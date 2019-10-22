Суп із корінням пастернаку, борщ із копченої качки і молекулярна кухня. На Буковині розпочався міжнародний кулінарний фестиваль. Протягом трьох днів найкращі шеф-кухарі змагатимуться в десятках номінацій.

Як смакує - спробувала Ольга Паламарюк

Домашній суп із корінням пастернаку, запеченими баранячими ногами й грибами і це ще не все, що можна спробувати на міжнародному кулінарному фестивалі у Чернівцях.

"Много лука. Все, естественно, без картошки. Белые грибы. Вот, в последнюю секунду наполняем маленькими пельменями. Дай, покажу. От котлов все отходим".

Галина Лосєва - ресторатор і кулінар. На Буковину привезла страви авторської трипільської кухні. Тут і так зване "м'ясо Чингісхана", приготовлене на камінні. І індичка, запечена в тісті, і навіть мамалига - за старовинним рецептом. Господиня переконує: українська кухня - не лише смачна, а й надзвичайно різноманітна.

"Мы гоняемся за устрицами и другими диковинами. А то, что лежит у нас под ногами - мы не видим. Мы сейчас возрождаем наши продукты. Например, улов местных рыб", - розповідає Галина Лосєва, рестораторка, шеф-кухар.

Сьогодні рестораторка не лише готує, а й судить. Разом з іще сімнадцятьма членами журі. У програмі міжнародного кулінарного фестивалю змагання одразу в кількох номінаціях.

"Здесь должно быть, как минимум, два соуса в основном блюде. Обязательно два вида гарнира: они должны сочетаться - как по цветовой гамме, так и по вкусовой. Не просто кусочек мяса", - зазначила Любов Чуницька, суддя Міжнародної сертифікації.

Майбутній кухар Артем - претендент на перемогу в номінації "Найкраща страва з м'яса". За 45 хвилин хлопець приготував стейк з телятини.

"Основное - это телячья вырезка. Секрет мой - в панировке из кондитерского моха и молотых фисташек", - зізнається Артем Сухенко, учасник змагань.

Поки одні чаклують на кухні, інші - готують на вулиці. Ось ця команда - з Житомирщини. Суддів дивуватимуть борщем із домашньої качки.

"Це наш власний рецепт - в ньому є дуже велике таїнство. Можу тільки сказати, що він готується цей борщ на копченій качці з використанням виключно нашої Поліської сировини. Ми не використовуємо традиційних спецій. Аромат і солодкий присмак - завдяки кизилу", - ділиться секретами Григорій Губарєв, директор Житомирського торговельно-економічного коледжу.

За вправними кухарами спостерігає Андрій. Хлопець приїхав із Білорусі. Готуватиме кілька страв молекулярної кухні.

"Мы приехали с кухней нового мира, которой хотим удивить не только Украину, но и весь мир. Потому что, в наше время кулинария развивается очень стремительно и быстро", - розповідає Андрій Маєвський, учасник змагань з Білорусі.

Загалом, у змаганнях візьмуть участь півтисячі учасників. Це і початківці, і професійні шеф-повари, і навіть імениті ресторатори.

"Звичайно, це досвід. Це колосальний досвід. Мені здається, що саме з таких конкурсів і починається кар'єра. Кожен учасник залишиться задоволеним", - зазначила Ганна Якубець, співорганізаторка змагань.

Триватимуть змагання ще два дні. Вже завтра кухарі готуватимуть автентичні та вегетаріанські страви, а також десерти.