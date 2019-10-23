Гороскоп неудачи на 24 октября: кого ожидает опасность [ Редактировать ]
Судьба человека на прямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 24 октября.
И вот, тройка неудачников этого дня
1. Лев
Представители данного знака зодиака давно забыли о том, что такое неудача. А вот сегодняшний день не поленится им напомнить об этом.
2. Рак
Рожденные под этим знаком зодиака будут счастливы в этот день, хотя звезды не сулят вам ничего хорошего 23 октября.
3. Телец
Представителей данного знака звезды сегодня обделили удачей. День будет трудным, но плодотворным.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.
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