Масштабна повінь накоїла лиха в Іспанії [ Редактировать ]
На заході Іспанії вирує негода. Там одна людина загинула і ще двоє - зникли безвісти. Через проливні дощі влада почала перекривати дороги - автівки буквально змивало водою.
У великих містах регіону закривали метро та залізниці, щоб водою не затопило тунелі. Негода підтопила 25 тисяч будинків - у більшості з них відсутній струм.
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