На заході Іспанії вирує негода. Там одна людина загинула і ще двоє - зникли безвісти. Через проливні дощі влада почала перекривати дороги - автівки буквально змивало водою.

У великих містах регіону закривали метро та залізниці, щоб водою не затопило тунелі. Негода підтопила 25 тисяч будинків - у більшості з них відсутній струм.