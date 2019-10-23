Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день [ Редактировать ]
24 октября православная церковь вспоминает святого апостола от 70-ти – Филиппа, который был родом из Кесарии Палестинской, имел жену и четырех дочерей. Святыми апостолами он был избран в диаконы и стал первым после знаменитого Стефана Первомученика. Во время первого гонения на церковь святой Стефан был убит. Филипп оставил Иерусалим и отправился в город Самарийский, где проповедовал Христа. Жители города единодушно внимали апостолу и уверовали в единого Бога. Филипп, проповедую Христа, творил чудеса, исцелял больных, изгонял нечистых духов.
Традиции 24 октября
В Филиппов день крестьяне на мельницу возили зерно молотить. Первыми инструментами, с помощью которых измельчали зерно, были пестик и ступка. Позже зерно стали перетирать, а не толочь. Годы шли, и процесс перемола совершенствовался.
Со временем были созданы ручные мельницы. Их основой были жернова – массивные плиты, между которыми перетиралось зерно. Нижняя плита была неподвижной. Засыпали зерно через специальное отверстие в верхней плите. Приводилась мельница в движение мускульной силой животных или человека. Тяжелые большие жернова вращали быки или лошади.
После Филиппова дня уже нельзя было замуж выходить, то девушки обязательно шли 27 ноября в церковь и просили, чтобы в следующем году обязательно найти свою вторую половинку.
Если мальчика, родившегося 22 октября, назвать Филиппом, он проживет долгую и счастливую жизнь. В народе давно подметили, что быть названым в честь апостола или святителя – хороший знак. А вот если человека назвать в честь мученика, он всю жизнь мучиться будет.
Приметы на 24 октября
- Иней на Филиппов день – к снегопаду.
- Если утром туман, то начнется оттепель.
- Снег выпал на мокрую землю и не растаял – к ранней весне.
- Если утром снег пошел, зима будет суровая.
- Тусклая луна в дымке – к ненастью.
- Листья на деревьях шуршат – к снегопаду.
- Ясное ночное небо – к морозу.
- Белки, кроты и мыши усиленно кормом запасаются – к суровой и затяжной зиме.
- Куры на насест рано сели или домашняя птица голову под крыло прячет – к похолоданию.
- Домашние животные беспокойно себя ведут – к ненастью.
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