Біля Дебальцевого противник намагається виявити вогневі позиції військових [ Редактировать ]
На Донбасі за попередню добу бойовики 16 разів порушили режим тиші. Накривали позиції армійців із забороненої Мінськом великокаліберної артилерії, кулеметів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. Про ситуацію в районі Світлодарської дуги розкаже Руслан Смєщук.
Це передові позиції на Світлодарській дузі, поблизу непідконтрольного Дебальцевого. Вдень на цих позиціях порівняно тихо. Небезпечно стає після заходу сонця.
"Все починається десь з 20 години. Іде обстріл з кулемета, потім з агса, спг. І снапера працюють - також ДРГ. Ну тобто цілий набор", - говорить військовослужбовець Національної Гвардії України.
Супротивник тут, розповідають бійці, надто підступний. Часто вдається до відтяжних атак, щоб потім зненацька завдати потужний вогневий удар.
"Розказують що там лохи, шехтери. Це не так - там люди знають справу, там є офіцери які чітко віддають накази, і ці накази чьотко виконуються. Стріляють вони інколи хто зна куди - це знаете виманюють наші вогневі позиціїї така хитрість, ми стараємось не вестися", - говорить позивний "Гарбуз", військовослужбовець Національної Гвардії України.
Крім того, періодично бойовики влаштовують провокації "для камери" - розповідають військові. То зав'яжуть бій, коли в них на позиціях пропагандисти, то влаштують підпал.
"На одніє з їхніх позицій спалахнув дім, вночі. Там було пару вистрелів патронів, дали невелику чергу, це все засняли красиво на камеру. А потім записали що там горіла якась сліпенька жіночка, а її витягав сусід. Ну який сусід якщо там сіра зона?" - говорить позивний "Гарбуз", військовослужбовець Національної Гвардії України.
Ну а поки є вільна хвилина - нацгвардійці посилюють оборону та готуються до холодів. Оборону тут тримати доведеться ще довго.
"Характер у них є, так. І у нас є - всі настроені на перемогу. Назад відступати хлопці не будуть - сразу кажу. Це наша земля", - говорить Позивний "Циклоп", військовослужбовець Національної Гвардії України.
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