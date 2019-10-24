Держдеп зобов'язали оприлюднити всі "українські документи" [ Редактировать ]
Федеральний суд США зобов'язав Державний департамент протягом місяця оприлюднити документи, які стосуються України. Про це повідомляє CNN.
Йдеться про записи розмов держсекретаря Майка Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані, пов'язані з розслідуванням справи про спроби тиску на владу України, а також документів щодо відкликання американського посла Марі Йованович.
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