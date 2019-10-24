23 ворожі атаки зафіксували попередньої доби на Донбасі. Втрат в українському війську немає. Бойовики накривали позиції армійців із забороненої Мінськом великокаліберної артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, звітують у штабі Об'єднаних сил. Напружено було біля Пісків, Водяного і Новолуганського. Околиці Кримського - окупанти обстрілювали з БМП.

"Все починається десь з 20 години. Іде обстріл з кулемета, потім з АГС, СПГ. І снапера працюють - також ДРГ. Ну тобто цілий набор", - говорить військовослужбовець Національної Гвардії України.