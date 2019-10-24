На украинские рынки завезли ядовитый картофель: как уберечься [ Редактировать ]
На рынки Украины завезли импортные овощи, чтобы снизить цены на "золотой" картофель. Но из Белларуси приехали ядовитые продукты - в них превышена норма нитратов вдвое. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.
"Нас каждые три дня проверяют. Каждые три дня - в лабораторию. И содержание нитратов в норме у нас. Этот картофель уже вылежанный. Он перебранный. То есть он качественный. Его можно хранить до... ну, всю зиму" - сообщает продавец на рынке.
Чтобы распознать ядовитый картофель нужно знать несколько техник:
"Разрезаем. Самое первое - картофелина должна быть внутри чистая. Не должно быть ничего черного. И видно. По внешнему виду. Чтобы не было дыр, поеденной не была, не была побитой проволочкой" - учит продавец.
Белорусская и украинская картошка совсем не отличаются по качеству. Но вместе с украинской и белорусской картошкой проверили и картошку из Турции.
"Мы провели испытания над тремя образцами. Весь картофель, который был сегодня на экспертизе, в пределах допустимых уровней. Но самое низкое содержание нитратов оказалось в картофеле украинского происхождения" - сообщили в лаборатории.
Ранее мы сообщали о том, что цены на продукты в Украине резко подскочили.
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