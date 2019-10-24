На трасі Київ-Варшава автобус зіткнувся з вантажівкою [ Редактировать ]
А в Рівненській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Це трапилося на трасі Київ-Варшава. Загинула одна людина водій буса. Трьох потерпілих із забійними ранами шпиталювали в травматологічне відділення Сарненської райлікарні.
Решту уцілілих відвезли до приміщення місцевої патрульної поліції. Усього в автобусі перебувала 31 людина, з них 13 підлітків.
Рятувальники за допомогою спецобладнання витягли тіло загиблого водія із понівеченого салону та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.
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