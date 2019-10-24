"Чорні ріелтори" забирали квартири у пенсіонерів та інвалідів [ Редактировать ]
У Бердянську "чорні ріелтори" змушували пенсіонерів та інвалідів віддавати своє житло. Зловмисників викрили слідчі СБУ Запорізької області.
За даними відомства, підозрювані відшукували серед місцевих жителів самотніх незахищених громадян і викрадали їх, а потім - катували, вимагаючи згоди на переоформлення помешкань.
Оперативники виявили дев'ять таких епізодів на загальну суму 150 тисяч доларів. Під час спецоперації силовики звільнили викрадених людей та затримали організаторів угруповання.
У бандитів вилучили вогнепальну і травматичну зброю, підробні паспорти та договори. Слідство - триває.
по теме
Вбивство у Дніпрі: поліція впіймала ще одного підозрюваного
Імовірного стрільця, який напередодні ввечері у Дніпрі розстріляв автівку Армена Багдасаряна затримали. Нагадаємо, напередодні, у вечірню годину пік, зловмисник розстріляв іномарку просто в центрі міста
У Мексиці розстріляли 15 поліцейських
Щонайменше 14 поліцейських загинули у Мексиці. На загін силовиків несподівано напали озброєні бандити. Усе сталося у штаті Мічоакан
У центрі Києва кавказці розстріляли чоловіка
Вбивство у центрі Києва. Напередодні ввечері у Шевченківському районі розстріляли 33-річного чоловіка, він помер у шпиталі. Також поранено жінку що перебувала на зупинці під час стрілянини
Справа Пашинського: чи отримає справедливий вирок одіозний ексдепутат?
Дещо із запізненням влада почала виконувати найгучнішу передвиборчу обіцянку. Першим небо в клітинку побачив Сергій Пашинський. Колишній народний обранець і дуже впливова людина
В Одесі злочинці вербували малозабезпечених у трудове рабство
Під Одесою поліцейські викрили злочинців, які вербували людей у трудове рабство. Зловмисники вишукували малозабезпечених на вулицях, обіцяли їм високу зарплатню та комфортні умови праці у сільській місцевості.