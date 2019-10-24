У бандитів вилучили вогнепальну і травматичну зброю, підробні паспорти та договори

У Бердянську "чорні ріелтори" змушували пенсіонерів та інвалідів віддавати своє житло. Зловмисників викрили слідчі СБУ Запорізької області.

За даними відомства, підозрювані відшукували серед місцевих жителів самотніх незахищених громадян і викрадали їх, а потім - катували, вимагаючи згоди на переоформлення помешкань.

Оперативники виявили дев'ять таких епізодів на загальну суму 150 тисяч доларів. Під час спецоперації силовики звільнили викрадених людей та затримали організаторів угруповання.

У бандитів вилучили вогнепальну і травматичну зброю, підробні паспорти та договори. Слідство - триває.