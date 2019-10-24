Лунный гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, Луна будет пребывать в знаке Дева. Этот день будет благоприятным для любых важных дел. Астрологи отмечают, что обычно люди в этот период крайне спокойны и чувствительны. Нужно обращать внимание на то, что вам говорят коллеги. Возможно это и будет ключом к успеху.
А вот в деловой сфере нужно быть предельно внимательным. В пятницу лучше всего проводить итоги рабочей недели и избавляться от всего ненужного. Лучше подготовиться к предстоящей неделе и не пытаться провернуть всю работу до конца рабочего дня.
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