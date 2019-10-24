Зима 2020: Европа содрогнулась от прогноза [ Редактировать ]
Британские метеорологи дали шокирующий прогноз погоды, согласно которому, температура в Европе в январе-феврале 2020 года будет самой низкой за последние тридцать лет. Эксперты назвали надвигающийся циклон "Монстр с Востока".
Синоптики рассказывают, что зима в этом году наступит рано. Кроме того, прогнозируются также и аномальные осадки снега.
"Монстра с Востока" британцы почувствовали еще в 2019 году, когда в Шотландии зима привела к гибели 17 человек. Так, температура тогда упала до -14°C, а порывы ветра достигли скорости до 112 км / ч.
Ранее сообщалось, что в Украину идет сильный мороз и снег.
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