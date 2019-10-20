Прогноз погоды: синоптики шокировали украинцев [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, в Украине ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, отмечается, что теплее всего будет в Закарпатье - там сохраняются рекордные для середины октября 23 градуса тепла. На юге и востоке будет несколько холоднее - там средняя температура воздуха составит 17 градусов.
Погода оправдает предупреждение спасателей ГСЧС о высокой пожарной опасности. В западных и северных областях Украины столбики термометров не поднимутся выше 14-15 градусов.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили желтый уровень опасности, а также украинцев шокировали приходом зимы.
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