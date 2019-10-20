Во вторник, 22 октября, в Украине ожидается сухая ветреная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, отмечается, что теплее всего будет в Закарпатье - там сохраняются рекордные для середины октября 23 градуса тепла. На юге и востоке будет несколько холоднее - там средняя температура воздуха составит 17 градусов.

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Погода оправдает предупреждение спасателей ГСЧС о высокой пожарной опасности. В западных и северных областях Украины столбики термометров не поднимутся выше 14-15 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили желтый уровень опасности, а также украинцев шокировали приходом зимы.