Зимой 2019-2020 годов в Украине ожидается погода в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса. Об этом рассказала "РБК-Украина" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, мировые и европейские климатические центры прогнозируют более теплую зиму в Украине. Голеня напомнила, что речь идет о средней температуре, которая состоит из среднесуточной и среднемесячной.

"Температура будет близкой к ней (норме - ред.), или выше на 1,5-2 градуса в холодный период", - сказала синоптик.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра рассказала, что в некоторые дни температура будет выше нормы, а в некоторые - ниже. Но в последние годы наблюдается тенденция к увеличению температурного фона.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о пожарной опасности.