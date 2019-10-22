Зима 2020: синоптики шокировали прогнозом [ Редактировать ]
Зимой 2019-2020 годов в Украине ожидается погода в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса. Об этом рассказала "РБК-Украина" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
Как отметила синоптик, мировые и европейские климатические центры прогнозируют более теплую зиму в Украине. Голеня напомнила, что речь идет о средней температуре, которая состоит из среднесуточной и среднемесячной.
"Температура будет близкой к ней (норме - ред.), или выше на 1,5-2 градуса в холодный период", - сказала синоптик.
Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра рассказала, что в некоторые дни температура будет выше нормы, а в некоторые - ниже. Но в последние годы наблюдается тенденция к увеличению температурного фона.
Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о пожарной опасности.
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