Работающие сверхурочно мужчины в два раза чаще страдают облысением. Такое заявление сделали южнокорейские ученые, пишет Ladbible.

Так, в исследовании приняли участие 13 тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет.

Как оказалось, стресс, возникающий при переработках, может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов.

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А иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса. Остаться без волос рискуют те, кто работает сверхурочно, а количество часов достигает более 52 в неделю.

Норма для взрослого человека составляет 40 часов в неделю.

Ранее мы писали о том, что ученые создали кепку от облысения.