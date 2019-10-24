Облысение у мужчин: названа неожиданная причина [ Редактировать ]
Работающие сверхурочно мужчины в два раза чаще страдают облысением. Такое заявление сделали южнокорейские ученые, пишет Ladbible.
Так, в исследовании приняли участие 13 тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет.
Как оказалось, стресс, возникающий при переработках, может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов.
А иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса. Остаться без волос рискуют те, кто работает сверхурочно, а количество часов достигает более 52 в неделю.
Норма для взрослого человека составляет 40 часов в неделю.
Ранее мы писали о том, что ученые создали кепку от облысения.
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