На сході країни збройні формування Росії та її найманці й далі свідомо ігнорують Мінські угоди і ведуть вогонь з артилерії та мінометів. Такі обстріли зафіксовано, зокрема, поблизу Новолуганського та Водяного. Чотири рази ворог гатив по оборонцях Луганського.

Загалом, минулої доби на Донбасі - 22 обстріли з боку окупантів. Цієї ночі противник двічі атакував оборонців Мар'їнки, а зранку відкрив вогонь з гранатометів по захисниках Талаківки.