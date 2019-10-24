Російські найманці ігнорують Мінські угоди на Донбасі [ Редактировать ]
На сході країни збройні формування Росії та її найманці й далі свідомо ігнорують Мінські угоди і ведуть вогонь з артилерії та мінометів. Такі обстріли зафіксовано, зокрема, поблизу Новолуганського та Водяного. Чотири рази ворог гатив по оборонцях Луганського.
Загалом, минулої доби на Донбасі - 22 обстріли з боку окупантів. Цієї ночі противник двічі атакував оборонців Мар'їнки, а зранку відкрив вогонь з гранатометів по захисниках Талаківки.
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