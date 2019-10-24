Туреччина не дотримується перемир'я на півночі Сирії. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на Сирійські демократичні сили, що воюють на боці курдів.

За їхніми даними, турецькі війська разом із союзниками почали наступ на три села. Курди закликають США втрутитися в ситуацію, щоб зупинити наступ.

Тим часом, у Сирійських демократичних силах заявили, що залишають за собою право на захист.