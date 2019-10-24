Волонтерка з Черкащини потребує термінової операції [ Редактировать ]
Вона допомагала армії, а тепер сама опинилась у біді. Волонтерка з Черкащини Тетяна Богдан потребує термінової операції. Три роки тому жінка потрапила в страшну аварію. Півроку проходила реабілітацію і таки змогла стати на ноги. Щоправда, не на довго. Її історія - далі в сюжеті.
На ліжку у старенькій сільській хаті волонтерка Тетяна Богдан коротає дні. Жінка згадує ті дні на фронті, коли вона, не шкодуючи сил, бігала й "по крихтах" збирала допомогу для своїх бойових товаришів.
"Юра Волков. Це який рік? - 2015 рік, 19 червня".
Ці троянди під вікнами Юрій Богдан висадив спеціально для дружини. Зараз він - її єдина опора та підтримка. Без допомоги чоловіка Тетяна не може навіть вийти на вулицю.
"До розочок мене повези. - Держись".
До ліжка прикута вже третій рік. Коли почалАсь війна, збирала допомогу для фронту. Повертаючись із чергової поїздки, потрапила в ДТП. Щоб жінка знову могла самостійно ходити, їй зробили 11 операцій, і замінили суглоб. Двічі ставили протез, проте марно. Організм його не приймає.
"Після ДТП поміняли ключовий суглоб. А так, як в неї діабет - він свої корективи робить, нічого не приживається", - говорить Юрій Богдан, чоловік Тетяни.
Зараз імплант потрібно терміново видаляти. Бюджет родини вже вкрай виснажений.
"За щось жити треба. Весь час просити подачки важкувато, звичайно. Кріпимось", - говорить Юрій Богдан, чоловік Тетяни.
Шанс на остаточне одужання дають у столиці. Медики кажуть, що після операції є шанс поставити жінку на ноги.
"Теба спочатку убрати старий імплант, поставити тимчасовий з антибіотиками - вона деякий час ходить з ним, а потім замінити цей тимчасовий імплант на протез і призначити антибіотики на тривалий час. Іноді їх навіть пожиттєво призначають", - зазначив Міталій Григорьєв, заступник головного лікаря Черкаської міської лікарні №3.
На таку операцію родині потрібно зібрати щонайменше 200 тисяч гривень. А для них це зараз не підйомна сума.
Давайте разом поставимо на ноги жінку, котра, ризикуючи життям, захищала Україну. Реквізити банківського рахунку ви зараз бачите на екрані.
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