Вона допомагала армії, а тепер сама опинилась у біді. Волонтерка з Черкащини Тетяна Богдан потребує термінової операції. Три роки тому жінка потрапила в страшну аварію. Півроку проходила реабілітацію і таки змогла стати на ноги. Щоправда, не на довго. Її історія - далі в сюжеті.

На ліжку у старенькій сільській хаті волонтерка Тетяна Богдан коротає дні. Жінка згадує ті дні на фронті, коли вона, не шкодуючи сил, бігала й "по крихтах" збирала допомогу для своїх бойових товаришів.

"Юра Волков. Це який рік? - 2015 рік, 19 червня".

Ці троянди під вікнами Юрій Богдан висадив спеціально для дружини. Зараз він - її єдина опора та підтримка. Без допомоги чоловіка Тетяна не може навіть вийти на вулицю.

"До розочок мене повези. - Держись".

До ліжка прикута вже третій рік. Коли почалАсь війна, збирала допомогу для фронту. Повертаючись із чергової поїздки, потрапила в ДТП. Щоб жінка знову могла самостійно ходити, їй зробили 11 операцій, і замінили суглоб. Двічі ставили протез, проте марно. Організм його не приймає.

"Після ДТП поміняли ключовий суглоб. А так, як в неї діабет - він свої корективи робить, нічого не приживається", - говорить Юрій Богдан, чоловік Тетяни.

Зараз імплант потрібно терміново видаляти. Бюджет родини вже вкрай виснажений.

"За щось жити треба. Весь час просити подачки важкувато, звичайно. Кріпимось", - говорить Юрій Богдан, чоловік Тетяни.

Шанс на остаточне одужання дають у столиці. Медики кажуть, що після операції є шанс поставити жінку на ноги.

"Теба спочатку убрати старий імплант, поставити тимчасовий з антибіотиками - вона деякий час ходить з ним, а потім замінити цей тимчасовий імплант на протез і призначити антибіотики на тривалий час. Іноді їх навіть пожиттєво призначають", - зазначив Міталій Григорьєв, заступник головного лікаря Черкаської міської лікарні №3.

На таку операцію родині потрібно зібрати щонайменше 200 тисяч гривень. А для них це зараз не підйомна сума.

Давайте разом поставимо на ноги жінку, котра, ризикуючи життям, захищала Україну. Реквізити банківського рахунку ви зараз бачите на екрані.

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