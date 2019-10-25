В Індії презентували найдорожчі у світі шоколадні цукерки. Їх створив французький кондитер Філіп Контічіні. Інгредієнти підібрали з різних куточків світу - каву з гір на Ямайці, ваніль - з острова Таїті, лісові горішки з італійського П'ємонту, а в основі ласощів - бельгійський шоколад.

Трюфелі продаватимуть у наборах по 15 цукерок, а кілограм - експерти оцінили у понад 6 тисяч доларів. Через таку вартість кондитерський виріб занесли до Книги рекордів Гіннеса.