Зарплаты в Украине: как изменятся в ближайшие три года [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил зарплаты украинцев на 2020-2022 года. Так, согласно документу, через три года средняя зарплата в Украине может вырасти до почти 17 тыс. грн.
Однако это произойдет при условии эффективного внедрения реформ и активного развития экономики, говорится в "Основных прогнозных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2020-2022 года".
В документе рассматривается два сценария развития экономики.
Классический вариант предусматривает такие показатели роста ВВП:
- 2020 год - 3,7%,
- 2021 год - 3,8%,
- 2022 год - 4,1%.
В оптимистическом сценарии прогнозы выше:
- 2020 год - 4,8%,
- 2021 год - 5,5%,
- 2022 год - 6,5%.
Соответственно и средняя зарплата в Украине будет расти в зависимости от того, какой сценарий развития экономики удастся воплотить.
Классический:
- 2020 год - 12497 грн,
- 2021 год - 14187 грн,
- 2022 год - 16014 грн.
Оптимистичный:
- 2020 год - 12552 грн,
- 2021 год - 14692 грн,
- 2022 год - 16966 грн.
Также постепенно будет уменьшаться уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии Международной организации труда).
Классический прогноз:
- 2020 год - 8,1%,
- 2021 год - 7,9%,
- 2022 год - 7,5%.
Оптимистичный:
- 2020 год - 7,3%,
- 2021 год - 6,7%,
- 2022 год - 6%.
Напомним, в Украине пересмотрят пенсионный возраст женщин. А также читайте, кому поднимут зарплаты.
по теме
Жителі Луганщини вимагають зберегти вітчизняну хімічну промисловість - Сергій Каплін
Біля стін Кабінету Міністрів працівники хімпрому вимагали, щоб податки, які сплачує роботодавець - дійшли до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та до Центру зайнятості
Зарплаты в Украине "упали": сколько получают представители разных профессий
Зарплаты в Украине упали на 17%. Производство - единственная отрасль, где зарплаты не менялись полгода
В Украине поднимут зарплаты женщинам
Министерство социальной политики планирует работать над устранением гендерного разрыва в оплате труда в Украине
Отмена военного сбора: как увеличатся зарплаты украинцев
В Украине хотят отменить военный сбор. Если такое случится, то средний размер зарплат увеличится примерно на 160-200 грн
Зарплаты депутатов хотят резко урезать: в Раде внесли предложение
В Верховную Раду Украины внесен законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране