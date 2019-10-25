Кабинет министров Украины утвердил зарплаты украинцев на 2020-2022 года. Так, согласно документу, через три года средняя зарплата в Украине может вырасти до почти 17 тыс. грн.

Однако это произойдет при условии эффективного внедрения реформ и активного развития экономики, говорится в "Основных прогнозных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2020-2022 года".

Читайте также В Украине поднимут зарплаты женщинам

В документе рассматривается два сценария развития экономики.

Классический вариант предусматривает такие показатели роста ВВП:

2020 год - 3,7%,

2021 год - 3,8%,

2022 год - 4,1%.

В оптимистическом сценарии прогнозы выше:

2020 год - 4,8%,

2021 год - 5,5%,

2022 год - 6,5%.

Соответственно и средняя зарплата в Украине будет расти в зависимости от того, какой сценарий развития экономики удастся воплотить.

Классический:

2020 год - 12497 грн,

2021 год - 14187 грн,

2022 год - 16014 грн.

Оптимистичный:

2020 год - 12552 грн,

2021 год - 14692 грн,

2022 год - 16966 грн.

Также постепенно будет уменьшаться уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии Международной организации труда).

Классический прогноз:

2020 год - 8,1%,

2021 год - 7,9%,

2022 год - 7,5%.

Оптимистичный:

2020 год - 7,3%,

2021 год - 6,7%,

2022 год - 6%.

Напомним, в Украине пересмотрят пенсионный возраст женщин. А также читайте, кому поднимут зарплаты.