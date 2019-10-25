Троє курсантів одеської військової академії поранені внаслідок вибуху на навчальному полігоні. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Інформацію журналістам підтвердив начальник академії Олег Гуляк. За його словами, хлопці побачили на території снаряд, що залишився від попередніх навчань, і вирішили його прибрати, тоді боєприпас і рвонув. Курсанти зазнали легких осколкових поранень.