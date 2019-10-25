Вибух на навчальному полігоні: постраждали одеські курсанти [ Редактировать ]
Троє курсантів одеської військової академії поранені внаслідок вибуху на навчальному полігоні. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".
Інформацію журналістам підтвердив начальник академії Олег Гуляк. За його словами, хлопці побачили на території снаряд, що залишився від попередніх навчань, і вирішили його прибрати, тоді боєприпас і рвонув. Курсанти зазнали легких осколкових поранень.
по теме
В Киеве посреди ночи прогремел взрыв
В пятницу, 25 октября, около 01:00 в Киеве прогремел взрыв
У середмісті столиці вибухнула граната
Поліція встановила особи двох загиблих: це охоронець офісної будівлі на вулиці Пушкінській, де розірвався боєприпас і, за попередньою інформацією, ветеран АТО, десантник
В Одессе авто перевернулось на пятилетнего ребенка
ДТП произошло в 16:26 на улице Академической
У Запоріжжі підірвали банкомат
Інцидент стався в одному із промислових районів міста. За неофіційною інформацією, зловмисників було двоє
На Рівненщині стався вибух на хімічному заводі
Вибух на хімічному підприємстві на Рівненщині. Інцидент стався напередодні ввечері у селищі Клевань. Рвонуло на заводі, що виготовляє фарби та лаки