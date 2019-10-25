День автомобилиста 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках [ Редактировать ]
С 1993 года в Украине официально отмечают День автомобилиста и дорожника, по-другому его называют также День водителя. Ежегодно его празднуют в последнее воскресенье октября. В 2019 году этот праздник выпал на 27 октября.
Поздравьте всех знакомых и близких вам людей, которые связали свою жизнь с этим непростым делом. А мы собрали для вас варианты красивых поздравлений в стихах, прозе и картинках.
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
***
Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
Чтоб любимая машина,
Меньше кушала бензина.
С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
И, конечно, при колесах,
Быстро чтоб решать вопросы.
***
Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал
И домкрат без дел лежал!
Чтоб дороги без баранов
И мотор ревел исправно,
Чтоб сотрудник ДПС
С курса вашего исчез!
Всех автомобилистов и любителей поздравляем с профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленый свет и полный бак! Пусть ваши четырехколесные питомцы всегда сыто урчат, заводятся с пол оборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!
***
Пусть будет ровною дорога,
Погода пусть не подведет
Уходит пусть с души тревога
Пускай тебе всегда везет.
Тебя сердечно поздравляю,
Водитель самый ты крутой.
Здоровья крепкого желаю
Иди вперед ты за мечтой!
Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне.
***
Целый день баранку крутишь,
На машине колесишь,
Ты свою работу любишь,
Если нет ее - грустишь.
Пусть дорога будет легкой,
Без ухабов на пути
Ну, а встретится ГАИшник -
Ты его перехитри.
Дома ждут тебя родные
И любить не устают,
Пусть тебя дороги к дому
Поскорее приведут!
***
Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.
А если вы хотите не только поздравить словесно человека, но и порадовать его презентом в этот день, мы собрали для вас топ-5 идей для подарка автомобилисту.
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