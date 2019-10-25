С 1993 года в Украине официально отмечают День автомобилиста и дорожника, по-другому его называют также День водителя. Ежегодно его празднуют в последнее воскресенье октября. В 2019 году этот праздник выпал на 27 октября.

Поздравьте всех знакомых и близких вам людей, которые связали свою жизнь с этим непростым делом. А мы собрали для вас варианты красивых поздравлений в стихах, прозе и картинках.

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.



Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.

Ни гвоздя тебе, ни жезла,

Массажер крутой на кресло,

Чтоб любимая машина,

Меньше кушала бензина.



С праздником тебя, всех благ,

Быть все время при деньгах,

И, конечно, при колесах,

Быстро чтоб решать вопросы.

***

Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал

И домкрат без дел лежал!



Чтоб дороги без баранов

И мотор ревел исправно,

Чтоб сотрудник ДПС

С курса вашего исчез!

Всех автомобилистов и любителей поздравляем с профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленый свет и полный бак! Пусть ваши четырехколесные питомцы всегда сыто урчат, заводятся с пол оборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!

***

Пусть будет ровною дорога,

Погода пусть не подведет

Уходит пусть с души тревога

Пускай тебе всегда везет.



Тебя сердечно поздравляю,

Водитель самый ты крутой.

Здоровья крепкого желаю

Иди вперед ты за мечтой!

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне.

***

Целый день баранку крутишь,

На машине колесишь,

Ты свою работу любишь,

Если нет ее - грустишь.



Пусть дорога будет легкой,

Без ухабов на пути

Ну, а встретится ГАИшник -

Ты его перехитри.



Дома ждут тебя родные

И любить не устают,

Пусть тебя дороги к дому

Поскорее приведут!

***

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.

А если вы хотите не только поздравить словесно человека, но и порадовать его презентом в этот день, мы собрали для вас топ-5 идей для подарка автомобилисту.