В Японії викрали діамант вартістю майже 2 мільйони доларів [ Редактировать ]
Діамант, вартістю майже 2 мільйони доларів, викрали в Йокогамі, в Японії. Дорогоцінний камінь в 50 каратів надали для показу ювелірних прикрас.
Про зникнення коштовності повідомив один із працівників виставкового центру перед закриттям експозиції чоловік помітив, що вітрина порожня. Поліція почала розслідування. Припускають, викрадачі могли мати спільників серед персоналу закладу.
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