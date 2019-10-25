А в Ужгороді через спалах дифтерії терміново зібрали проти-епідемічну комісію. Там закінчилася сироватка проти цієї хвороби. Восьми доз вистачило тільки на чотирьох недужих. Ще одинадцять людей потребують термінового лікування. У Мінохорони здоров'я пообіцяли допомогти. Більше про ситуацію - розповість Мар'яна Мартин.

Третю добу в Ужгороді медики борються з дифтерією. Захворіли 15 студентів-іноземців медичного факультету. Зараз вони у задовільному стані, - кажуть лікарі. Однак, запаси протидифтерійної сироватки вже скінчилися. В Ужгороді скликали протиепідемічну комісію.

"У нас було 8 доз протидифтерійної сироватки, яку ми вчора використали на 4 хворих, але ми звернулися до МОЗ. Обіцяють нам допомогти сусідні області", - повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

В Міністерстві охорони здоров'я запевнили: передадуть Закарпаттю необхідну сироватку якнайшвидше.

"Орієнтовна потреба регіону у сироватці на даний момент складає 20 флаконів, що буде перекрито до кінця поточного тижня шляхом перерозподілу з сусідніх областей", - стверджує Володимир Курпіта, генеральний директор Центру громадського здоров'я України.

Представники Ужгородського національного університету звернулися і в посольство Індії, з проханням допомогти із сироваткою. Дипломати пообіцяли привезти 100 флаконів. У ВИШі тим часом запровадили обмежувальні заходи.

"Карантин є частковим, і на сьогодні ми маємо обмеження на медичному факультеті з англійською мовою навчання", - повідомив Олександр Сливка, проректор Ужгородського національного університету.

Медики продовжують перевіряти всіх, хто контактував із хворими. У гуртожитках обладнали кабінети для щеплень. Вакцинуватися зобов'язали і студентів, і викладачів. Безплатно. За останні кілька днів місцеві жителі масово звертаються за щепленнями.

"Дуже немаловажний чинник - необхідність дотримувати режиму провітрювання, вологого прибирання, правил особистої гігієни. Хочу сказати, збудник дифтерії може виживати, наприклад, в пилу - до 6 місяців", - наголосила Світлана Оберемко, лікар-епідеміолог.

Лікарі наголошують: дифтерія - особливо небезпечне захворювання дихальних шляхів. Симптоми схожі до ангіни, проте додається сірий наліт у горлі. Смертність у тяжких випадках сягає 50 відсотків. Найдієвішим засобом вберегтися є вакцинація. Імунітет починає формуватися за 2 тижні після ін'єкції.

"Для того, щоб у любому суспільстві не було дифтерії, кору, і іншої керованої інфекції - потрібно прищепити не менше, ніж 95 відсотків населення", - зазначив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

Щеплення від дифтерії необхідно робити кожні 10 років. В МОЗі зазначили, на 1 жовтня у медзакладах країни є майже 5 мільйонів доз вакцини.