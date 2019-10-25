Введен план "Сирена" : в Харькове произошла перестрелка [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, в Харькове, на улице Клочковской, возле супермаркета "Восторг" произошла перестрелка. Есть раненые и погибший. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В связи с инцидентом правоохранители ввели план "Сирена". Перестрелку устроили четверо человек.
По информации из соцсетей, стреляли в Георгия Исакова. Он известен в криминальных кругах как "Жора". В 2016 году Исаков стал жертвой покушения - на улице Гаршина он получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил.
Позже двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы с Донецкой области. В мае 2018 года Исаков был задержан СБУ по подозрению в хранении боевого оружия.
Ранее сообщалось, что в крупном ТЦ произошла стрельба, а также в школе случилось жуткое ЧП с пострадавшими.
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