В пятницу, 25 октября, в Харькове, на улице Клочковской, возле супермаркета "Восторг" произошла перестрелка. Есть раненые и погибший. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В связи с инцидентом правоохранители ввели план "Сирена". Перестрелку устроили четверо человек.

По информации из соцсетей, стреляли в Георгия Исакова. Он известен в криминальных кругах как "Жора". В 2016 году Исаков стал жертвой покушения - на улице Гаршина он получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил.

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Позже двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы с Донецкой области. В мае 2018 года Исаков был задержан СБУ по подозрению в хранении боевого оружия.

Ранее сообщалось, что в крупном ТЦ произошла стрельба, а также в школе случилось жуткое ЧП с пострадавшими.